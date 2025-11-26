Addio Bisciglia | Pamela Camassa il viaggio in Turchia ufficializza la nuova relazione
Personaggi tv. – Diciassette anni possono sembrare un tempo infinito, soprattutto quando appartengono a una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. Per questo, quando lo scorso 29 settembre è arrivato l’annuncio ufficiale della separazione, in molti sono rimasti spiazzati. Nessun dettaglio, nessuna accusa incrociata, soltanto una decisione comunicata insieme e una promessa: non raccontare mai cosa è accaduto davvero. Da parte sua, Filippo Bisciglia lo ha detto chiaramente: “ Della mia ex non parlerò mai ”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
