Addio alla moglie amata del famoso dopo una vita insieme un dolore straziante
la scomparsa di joan templeman e il ricordo di richard branson. La recente perdita di Joan Templeman, moglie dell’imprenditore britannico Richard Branson, ha suscitato un forte cordoglio a livello mondiale. A ottant’anni, la compagna di una vita di Branson ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore della famiglia e dell’ampio pubblico che la ammirava. La notizia ha acceso un’ondata di solidarietà e ha portato l’attenzione sulla vita condivisa tra i due, fatta di affetto, rispetto e incontri significativi, come quello avvenuto in un negozio di antiquariato. L’annuncio della scomparsa è stato accompagnato da un sincero messaggio di lutto da parte di Branson, che ha voluto condividere sui social e sui canali ufficiali della Virgin una rievocazione dell’amore e della complicità che li ha uniti per oltre cinquant’anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’addio di Richard Branson alla moglie: “Joan era la mia luce e migliore amica. Ti amerò per sempre” Vai su X
Addio Bibi, si è spenta la moglie di Sergio Staino - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Loni Anderson, una delle attrici bionde più famose della tv, ex moglie di Burt Reynolds - Ci ha lasciato a 79 anni il 3 agosto anche Loni Anderson, la bionda attrice protagonista di film ma soprattutto volto televisivo, per un periodo moglie di Burt Reynolds. comingsoon.it scrive
Musica, l'addio di Fedez all'amata nonna Luciana: "Ci mancherai tanto". Aveva 94 anni - Con queste semplici parole, accompagnate da un cuoricino e da un'immagine che li ritrae insieme, Fedez dice addio alla nonna, alla quale era ... Da rainews.it