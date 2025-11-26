Addio al Maestro Salvatore Chillemi icona della musica italiana del Novecento

Messinatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’età di 90 anni si è spento il Maestro Salvatore Chillemi, appassionato cultore d’arte e stimato docente, prima al Conservatorio di Potenza, poi a Napoli e infine a Messina. Allievo dei celebri maestri compositori Gino Contilli e Giovanni Pennacchio, Chillemi fu storico amico e collaboratore. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Addio Maestro Salvatore Chillemi