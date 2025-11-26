Addio al famoso attore indimenticabile in quel ruolo | poco fa il triste annuncio

– A Las Vegas, città di luci e ombre, c’è chi passa la vita a inseguire un sogno e chi finisce per diventare parte del suo immaginario. È il caso di un volto che negli anni ha attraversato la tv americana, lasciando piccoli segni in serie oggi considerate di culto e tornando poi, molti anni dopo, proprio nella sua città per uno dei film più iconici dei primi Duemila. Una carriera piena di quei tasselli che costruiscono una presenza riconoscibile. Ed è proprio qui, nella sua Las Vegas, che il suo cuore si è fermato. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Addio al famoso attore, indimenticabile in quel ruolo: poco fa il triste annuncio

