Addio a Vincenzo Baschieri pioniere della cooperazione abitativa modenese

La cooperazione modenese è in lutto per la scomparsa di Vincenzo Baschieri.Fu tra i fondatori nel 1981 della cooperativa di abitazione Unioncasa di Modena (aderente a Confcooperative), della quale è stato presidente per trent’anni (dal 1983 al 2013).Laureato in ingegneria, aveva 77 anni; lascia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it