Addio a Lorenzo Buffon la Tenaglia tra i pali a cui rubarono il cognome

Ci deve essere un seme prezioso nella fertile terra friulana che fa sbocciare atleti di qualunque arte sportiva, da Primo Carnera a Dino Zoff, da Enzo Bearzot a Irene Camber e Jonathan Milan. E poi Lorenzo Buffon da Majano, case, chiese, storia travolte e sconvolte dalle terribili scosse di terremoto, la sera del sei maggio del 76. Era bello, Lorenzo, forte di fisico e di solitario carattere, premessa giusta per quella che sarebbe stata la sua scelta nel football: portiere. L'epoca offriva le gesta e i gesti di Valerio Bacigalupo e di Cochi Sentimenti IV, andare tra i pali rappresentava una sfida poetica, cosi scrisse il triestino Saba nel suo magnifico testo: «Il portiere caduto alla difesa ultima vana, contro terra cela la faccia, a non veder l'amara luce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio a Lorenzo Buffon, la Tenaglia tra i pali a cui "rubarono" il cognome

