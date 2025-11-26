Ad Andrea Carboni il Premio Eros Ricciarini 2025
Arezzo, 26 novembre 2025 – Ad Andrea Carbon i il Premio "Eros Ricciarini" 2025. È stato assegnato a Andrea “Bubu” Carboni il Premio “Eros Ricciarini” 2025 durante la cena sociale del Gruppo Musici, che si è svolta venerdì sera presso il Ristorante Doccia. “La disponibilità e la grande predisposizione alla collaborazione anche se, a volte, con la tendenza a prendere il cosiddetto “capéllo” dimostrano con certezza l’aver trovato all’interno del Gruppo Musici passione e senso di appartenenza, qualità che giustificano la sua permanenza da oltre 30 anni. Tali presupposti gli hanno permesso di accettare il principio di identità del Gruppo, riconoscendosi in esso e scoprendo, indifferentemente dal ruolo che sia stato chiamato a ricoprire, la fierezza di essere Musico”: questo uno stralcio della motivazione che è valsa ad Andrea il riconoscimento più ambito dai musici, intitolato alla memoria dello storico tamburino scomparso prematuramente nel 2005. 🔗 Leggi su Lanazione.it
