Action a Viterbo 21 nuovi posti di lavoro | gli orari e i giorni di apertura
Action apre a Viterbo, come annunciato da ViterboToday. La catena di discount non-food porta così a 194 il numero di negozi in Italia. Lo store nel capoluogo, il primo in città ma il secondo in provincia dopo quello di Civita Castellana, si trova al Poggino e per gestirlo è stato assunto un team. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
