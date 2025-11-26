Action a Viterbo 21 nuovi posti di lavoro | gli orari e i giorni di apertura

Viterbotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Action apre a Viterbo, come annunciato da ViterboToday. La catena di discount non-food porta così a 194 il numero di negozi in Italia. Lo store nel capoluogo, il primo in città ma il secondo in provincia dopo quello di Civita Castellana, si trova al Poggino e per gestirlo è stato assunto un team. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

