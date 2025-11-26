across the movie stasera omaggia rino gaetano

Cinquant’anni dopo quel lampo chiamato ’Ma il cielo è sempre più blu’, la voce ruvida, lucida e geniale di Rino Gaetano risuona ancora, più viva, più necessaria, più nostra. E lo fa in un film protagonista della seconda serata della rassegna di cinema e musica Across The Movies al cinema Eliseo, stasera alle 21 per un omaggio a Rino con ospite dal vivo il cantautore Giacomo Toni. La pellicola ’Rino Gaetano Sempre più Blu’ non è una biografia, ma un viaggio. Un sogno a occhi aperti. Un ritratto a più mani, scritto da Giorgio Verdelli e Luca Rea, con la regia dello stesso Verdelli. La serata organizzata da Monogawa e Panda Comix e realizzata con il sostegno dell’Emilia-Romagna Film Commission sarà un’occasione unica per riscoprire e conoscere il sound originale e geniale dell’artista calabrese e ritrovare un Rino Gaetano autentico, malinconico, inclassificabile: un artista che continua a parlare alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

