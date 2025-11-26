Accusata di aver ucciso un’anziana spingendola dalla finestra | confermata la condanna a 18 anni per la colf

IL PROCESSO. A Brescia il Tribunale ha confermato la condanna a 18 anni di reclusione per Krystyna Mykhalchuk, la colf di Rosanna Aber, morta dopo un volo dalla finestra della sua abitazione di Colognola. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Accusata di aver ucciso un’anziana spingendola dalla finestra: confermata la condanna a 18 anni per la colf

