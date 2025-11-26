Accusata di aver ucciso un’anziana spingendola dalla finestra | confermata la condanna a 18 anni per la colf

IL PROCESSO. A Brescia il Tribunale ha confermato la condanna a 18 anni di reclusione per Krystyna Mykhalchuk, la colf di Rosanna Aber, morta dopo un volo dalla finestra della sua abitazione di Colognola. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

accusata aver ucciso un8217anzianaAccusata di aver ucciso un’anziana spingendola dalla finestra: confermata condanna a 18 anni - Dopo circa due ore e mezza di camera di consiglio, i giudici della Corte d’Assise d’Appello di Brescia hanno ribadito la responsabilità della 27enne Krystyna Mykhalchuk. bergamonews.it scrive

