Accusata di aver ucciso un’anziana spingendola dalla finestra | confermata condanna a 18 anni

La Corte d’Assise d’Appello di Brescia ha confermato la condanna a diciotto anni di reclusione per il delitto di Colognola. Dopo circa due ore e mezza di camera di consiglio, i giudici hanno ribadito la responsabilità di Krystyna Mykhalchuk, 27enne ucraina che vive a Scanzorosciate con marito e figlia. In primo grado, lo scorso gennaio, la donna era già stata riconosciuta colpevole dell’omicidio di Rosanna Aber, la 77enne morta il 22 aprile 2022 precipitando dalla finestra della sua camera al quarto piano di un condominio di via Einstein. Secondo l’accusa, la caduta sarebbe stata provocata da una spinta dell’imputata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

