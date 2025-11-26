Accorpamenti scolastici la protesta degli studenti del Miche davanti alla Metrocittà VIDEO

Firenzetoday.it | 26 nov 2025

Doppia mobilitazione studentesca questa mattina a Firenze, dove due proteste parallele si sono incontrate davanti alla sede della Città metropolitana. Da un lato gli studenti del liceo classico Michelangiolo, che contestano il piano di dimensionamento scolastico e l’accorpamento con il liceo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

