Firenze, 26 novembre 2025 – Mentre la politica era costretta a decidere, i ragazzi protestavano. Nel giorno in cui la Città Metropolitana di Firenze ha approvato la delibera che definisce due accorpamenti scolastici per l’anno 2025-2026 – Capraia e Limite con Vinci, Michelangiolo con Galileo – davanti a Palazzo Medici Riccardi gli studenti sono scesi in strada per contestare fusioni, tagli e condizioni di studio sempre più difficili. La decisione dell’ente metropolitano arriva dopo settimane di confronti interni e a seguito della comunicazione della Regione Toscana del 19 novembre, che indicava proprio questi due interventi come necessari in assenza di un atto metropolitano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accorpamenti scolastici, la Metrocittà approva, ma gli studenti scendono in piazza