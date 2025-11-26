Accoltella il rivale in amore per un like sui social alla fidanzata | chiesti 9 anni

Casertanews.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Napoli Nord invoca 9 anni di reclusione per Giovanni D.B., 25enne di San Cipriano d’Aversa, accusato del tentato omicidio del rivale in amore, un 19enne di Villa Literno.I fatti risalgono alla sera del 15 novembre del 2024. Il giovane, difeso dagli avvocati Mario Griffo e Pasquale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Lite per la fidanzata, esasperato accoltella il rivale in amore - Un gesto disperato motivato dalla gelosia, quello accaduto a Castel Bolognese in provincia di Ravenna. Come scrive it.blastingnews.com

Trova la moglie con l’amante nel letto e accoltella il rivale in amore: per i giudici non è tentato omicidio - Ha accoltellato l'amante della moglie dopo averli trovati nudi insieme in una casa a Palermo. Da fanpage.it

Cosenza: tenta di uccidere rivale in amore, arrestato 21enne - Due ragazzi stavano litigando in maniera molto accesa tanto da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Secondo it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Accoltella Rivale Amore Like