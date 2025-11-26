Accoltella il rivale in amore per un like sui social alla fidanzata | chiesti 9 anni

La Procura di Napoli Nord invoca 9 anni di reclusione per Giovanni D.B., 25enne di San Cipriano d’Aversa, accusato del tentato omicidio del rivale in amore, un 19enne di Villa Literno.I fatti risalgono alla sera del 15 novembre del 2024. Il giovane, difeso dagli avvocati Mario Griffo e Pasquale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato in pieno centro a Milano per 50 euro. Cos’altro deve succedere per far capire al Governo Meloni che in Italia c’è un enorme problema di sicurezza? Abbiamo bisogno di più forze dell’ordine per le strade, a cominciare - facebook.com Vai su Facebook

Lite per la fidanzata, esasperato accoltella il rivale in amore - Un gesto disperato motivato dalla gelosia, quello accaduto a Castel Bolognese in provincia di Ravenna. Come scrive it.blastingnews.com

Trova la moglie con l’amante nel letto e accoltella il rivale in amore: per i giudici non è tentato omicidio - Ha accoltellato l'amante della moglie dopo averli trovati nudi insieme in una casa a Palermo. Da fanpage.it

Cosenza: tenta di uccidere rivale in amore, arrestato 21enne - Due ragazzi stavano litigando in maniera molto accesa tanto da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Secondo it.blastingnews.com