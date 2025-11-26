Accesa a Olimpia la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026

Ilgiornaleditalia.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La torcia arriverà in Italia il 4 dicembre OLIMPIA (GRECIA) - Il viaggio della torcia di Milano Cortina 2026 è iniziato. Nel Museo archeologico di Olimpia - sede scelta in alternativa al tradizionale tempio di Hera a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste - è stata accesa la fiamma o. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it

