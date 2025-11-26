Accesa a Olimpia la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026
La torcia arriverà in Italia il 4 dicembre OLIMPIA (GRECIA) - Il viaggio della torcia di Milano Cortina 2026 è iniziato. Nel Museo archeologico di Olimpia - sede scelta in alternativa al tradizionale tempio di Hera a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste - è stata accesa la fiamma o. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
A Olimpia, in Grecia, verrà accesa la fiamma olimpica, che sarà poi consegnata in Italia dove farà il suo giro in tutte le regioni, passando per le mani di 10mila-e-1 persone (famose o volontarie), i cosiddetti tedofori - facebook.com Vai su Facebook
La fiamma olimpica 10.001 tedofori prima delle Olimpiadi - Da lì inizierà una staffetta lunga oltre due mesi, che la porterà prima in alcuni posti della Grecia e poi in 60 città ital ... Lo riporta ilpost.it
Accesa a Olimpia la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 - sede scelta in alternativa al tradizionale tempio di Hera a causa delle av ... corrierediarezzo.it scrive
Milano-Cortina: accesa la fiamma olimpica ad Olimpia, prima tedofora Stefania Belmondo - Cortina 2026 è stata accesa nella sala grande del Museo Archeologico di Olimpia: il fuoco è stato acceso dall'attrice Mary Mina, nel ruolo di gran sacerdotessa, accompagna ... Scrive repubblica.it