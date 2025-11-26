Abusi su bimba 6 anniun arresto a Pisa

18.17 Violenza sessuale su una bambina di sei anni: con questa accusa è stato arrestato un giovane, in seguito a una indagine della Squadra Mobile di Pisa. La bimba era amica dei figli dell'arrestato e ne frequentava la casa. In modo confuso, la bambina aveva detto alla madre che il papà dei suoi amici aveva avuto comportamenti strani con lei. La mamma aveva portato la piccola in ospedale, dove sono emersi riscontri. Trovato sugli abiti della bambina il Dna dell'indiziato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it