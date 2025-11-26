Abodi su Milano a Euro 2032 | Col rogito il cambio di passo E sull’inchiesta curve dico questo

di Giuseppe Colicchia Il Ministro per lo Sport Abodi ha parlato della presenza di Milano ad Euro 2032 e dell’inchiesta curve che riguarda gli ultras di Inter e Milan. Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato ai microfoni di L’Espresso. Di seguito le sue dichiarazioni su varie tematiche. EURO 2032 – «La funzione del rinnovamento va ben oltre il 2032. Intanto abbiamo tolto ogni possibilità di equivoco con il commissario Massimo Sessa, appena nominato. I privati hanno messo a disposizione non meno di 4 miliardi di euro. Soltanto a Roma e Milano ci sono 2,8 miliardi. Per Euro 2032 sono stati avviati dieci progetti, con Firenze e Venezia già alla fase di cantiere. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Abodi su Milano a Euro 2032: «Col rogito il cambio di passo. E sull’inchiesta curve dico questo»

