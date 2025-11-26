Abitazione in fiamme a Lozzola di Berceto | vigili del fuoco in azione
È scoppiato un incendio all'interno di un'abitazione che si trova in località Lozzola, nel comune di Berceto. L'episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì 26 novembre, poco prima delle ore 11. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco. Gli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
NOVALESA: ABITAZIONE IN FIAMME, SALVATE LE CAPRE NELLA STALLA Momenti di apprensione stamattina in frazione S.Anna a Novalesa, dove un incendio ha interessato una vecchia abitazione in pietra e legno. In questo momento stanno operando i - facebook.com Vai su Facebook
Fiamme nell'abitazione dove coltiva marijuana: arrestato spacciatore sabino - I Carabinieri della Stazione di Torri in Sabina hanno tratto in arresto un cittadino straniero di 30 anni, da tempo residente nella Bassa Sabina, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze ... Segnala ilmessaggero.it