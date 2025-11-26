abc svela il trailer entusiasmante di will trent stagione 4 e oblivion alle polemiche sulla morte del personaggio

anticipazioni sulla quarta stagione di “Will Trent”: trailer e possibili svolte. Con l’approssimarsi del ritorno in onda, la serie televisiva Will Trent si presenta con un trailer energico che mette in evidenza alcuni aspetti chiave della prossima stagione. Nonostante le preoccupazioni riguardo a possibili abbandoni di personaggi significativi, il nuovo promo lascia trasparire un tono vivace e coinvolgente, alimentando l’entusiasmo dei fan rilancio della serie e attesa della quarta stagione. La produzione di Will Trent riprenderà in anticipo rispetto alle aspettative, con il debut previsto per il 6 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

