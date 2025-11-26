Abbandonati in strada nel Nisseno | diciotto cuccioli di cane salvati dai carabinieri

Decisiva la segnalazione di un automobilista. Gli animali sono stati affidati a un'associazione di volontariato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Abbandonati in strada nel Nisseno: diciotto cuccioli di cane salvati dai carabinieri

