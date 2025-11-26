Abbandona 18 cuccioli i cagnolini salvati dai carabinieri

AGI - La responsabilità di un cittadino e il tempestivo intervento dei carabinieri hanno consentito di salvare diciotto cuccioli di cane abbandonati. L’episodio si è verificato lungo una strada provinciale del Nisseno, in Sicilia, dove un automobilista ha notato un veicolo fermo sul ciglio della carreggiata, e poco distante un uomo intento a scaricare dal cofano alcuni cartoni contenenti cuccioli di cane. Il giovane non ha esitato a intervenire, avvicinandosi all’uomo per chiedendogli di riprendersi gli animali, riuscendo nel contempo a rilevare il numero di targa del veicolo. La segnalazione e l'intervento. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Abbandona 18 cuccioli, i cagnolini salvati dai carabinieri

