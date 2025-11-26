Abbandona 18 cuccioli i cagnolini salvati dai carabinieri

AGI - La  responsabilità  di un  cittadino  e il tempestivo  intervento dei carabinieri  hanno consentito di  salvare diciotto cuccioli di cane abbandonati. L’episodio si è verificato lungo una  strada provinciale del Nisseno, in Sicilia,   dove un  automobilista  ha notato un veicolo fermo sul ciglio della carreggiata, e poco distante un  uomo intento a scaricare dal cofano alcuni cartoni contenenti cuccioli di cane. Il  giovane  non ha esitato a  intervenire, avvicinandosi all’uomo per chiedendogli di riprendersi gli animali, riuscendo nel contempo a rilevare il  numero di targa del veicolo. La segnalazione e l'intervento. 🔗 Leggi su Agi.it

