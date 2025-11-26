A4 incidente mortale fra Brescia e Desenzano | perde la vita un 58enne

Lonato (Brescia), 26 novembre 2025 – Un gravissimo incidente si è verificato ieri sera sull'autostrada A4 tra Brescia Est e Desenzano, a San Cipriano, nel comune di Lonato. Intorno alle 23 un 58enne di Catanzaro è morto dopo essere uscito fuori strada con il suo furgoncino, per cause in corso di accertamento. Sul posto per i rilievi la Polizia stradale di Verona. Nell’incidente non risultano coinvolti altri veicoli. I precedenti . E’ l’ennesimo incidente sulle strade lombarde, in cui si registrano purtroppo dei decessi. L’ultimo appena due giorni fa, quando un uomo di 23 anni era morto nello scontro fra un furgone e un tir a Vizzolo Predabissi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A4, incidente mortale fra Brescia e Desenzano: perde la vita un 58enne

