A ' Stasera pago io!' si chiude con ' La regina delle nevi'

Pisatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimo appuntamento al teatro Verdi di Santa Croce sull'Arno per ‘Stasera pago io!’, rassegna teatrale dedicata alle famiglie, che venerdì 28 novembre ha in programma ‘La regina delle nevi’ di Renzo Boldrini e Michelangelo Campanale con Alice Bachi, produzione Giallo Mare Minimal Teatro. La. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

