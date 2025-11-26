A Staglieno nasce la ' Casa delle Parole' per aiutare chi ha perso una persona
Domenica 30 inaugura al cimitero di Staglieno arriva la ‘Casa delle Parole’, un'iniziativa unica in Italia per aiutare chi ha perso una persona. Un'idea ispirata dal regista e scrittore Fausto Brizzi.A cosa serve la ‘Casa delle Parole’Si tratta di un progetto unico nel suo genere, pensato per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
