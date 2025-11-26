A San Marco la XXV edizione dei Concerti dell’Avvento
La rassegna i Concerti dell’Avvento, organizzata dall’Associazione Corale San Marco, celebra i suoi 25 anni di attività con un’edizione speciale di sei appuntamenti in Cattedrale, sotto il patrocinio gratuito della Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Il traguardo raggiunto è importante. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
LAQTV. . In Diretta su LaQtv - Edizione Tg Sera - Marco GIANCARLI - facebook.com Vai su Facebook
A San Marco la XXV edizione dei Concerti dell’Avvento - La rassegna i Concerti dell’Avvento, organizzata dall’Associazione Corale San Marco, celebra i suoi 25 anni di attività con un’edizione speciale di sei appuntamenti in Cattedrale, sotto il patrocinio ... Come scrive latinatoday.it