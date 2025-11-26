A Salzano tre domeniche di teatro per bambine e bambini

Torna a Salzano Storie, Circo e. Pop Corn, la rassegna di teatro per ragazzi promossa dall’Assessore alla Cultura Michela Muffato. Negli ultimi anni questa iniziativa è diventata una piccola tradizione per le famiglie della città.Quest’anno gli spettacoli, diversamente dalle edizioni precedenti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

