A Rovereto c' è Vida! di Cassia Raad
L’artista brasiliana Cassia Raad porta a Rovereto la mostra “Vida!”, presentata di recente a Trento. Con un’introduzione critica a cura dello storico dell’arte Maurizio Scudiero, l’esposizione riunisce una trentina di opere dedicate alle grandi questioni del nostro tempo. La distruzione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
La Sala Filarmonica di Rovereto ospiterà sabato 29 novembre alle 20.30 il concerto “Immagina la pace – Canzoni d’autore ‘disarmate’ per un Mondo Migliore” - facebook.com Vai su Facebook
A Rovereto c'è "Vida!" di Cassia Raad - Con un’introduzione critica a cura dello storico dell’arte Maurizio Scudiero, l’esposizione riunisc ... Scrive trentotoday.it