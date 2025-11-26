A Rovereto c' è Vida! di Cassia Raad

L’artista brasiliana Cassia Raad porta a Rovereto la mostra “Vida!”, presentata di recente a Trento. Con un’introduzione critica a cura dello storico dell’arte Maurizio Scudiero, l’esposizione riunisce una trentina di opere dedicate alle grandi questioni del nostro tempo. La distruzione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

