A Roma arriva l’albero di Natale | un abete di 20 metri per Piazza del Popolo Costo complessivo | 127mila euro

Roma si prepara all'atmosfera delle feste con il tradizionale albero di Natale del Campidoglio, che anche quest'anno sarà collocato in piazza del Popolo. L'enorme abete, alto 20 metri, arriverà da Como ed è stato acquistato dall'azienda Rattiflora sas. L'accensione ufficiale, uno degli appuntamenti più attesi in città, è prevista per l' 8 dicembre, mentre lo smontaggio avverrà il 9 gennaio 2026. Quanto costa l'albero. Secondo la determina dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale del 3 novembre 2025, il costo complessivo è di 126.915 euro, coperti dai fondi del Giubileo. La cifra comprende: fornitura dell'abete Abies Nordmanniana (altezza minima 20 m).

