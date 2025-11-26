A Portoverde di Misano Adriatico spettacolo tra fango e sabbia al Trofeo Conca Village

Riminitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Trofeo Conca Village ha vissuto una seconda edizione intensa e di grande successo, confermando Portoverde come nuova realtà di riferimento per il ciclocross. Una manifestazione ben organizzata e ben frequentata da quasi 200 partecipanti, il cui merito va alla sinergia tra Valle del Conca. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

