A Palermo la 33esima edizione di Borsa Scambio | l’evento è dedicato a collezionisti e modellisti
Una giornata dedicata ai collezionisti e ai modellisti: a Palermo, domenica 30 novembre, presso l'Hotel San Paolo Palace di via Messina Marine n.91, si terrà la 33esima edizione della Borsa Scambio.All'interno ci saranno giocattoli, automodelli, trenini, fumetti, oggetti vintage di ogni genere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altre letture consigliate
TELE ONE. . (). Si è conclusa a Forte di Bard (Aosta) la 33esimaedizione del salone internazionale dei vini estremi. L’evento, promosso dal Centro di ric - facebook.com Vai su Facebook
Domenica borsa di scambio di modellismo e collezionismo a Palermo - La manifestazione, con oltre 90 espositori, offre una vasta gamma di articoli legati al modellismo, col ... Riporta mondopalermo.it
A Palermo la Borsa del turismo extra alberghiero - Un momento di confronto che parte da un'indagine sullo sviluppo turistico legato ai fenomeni del sovraffollamento di città d'arte e costiere e della conseguente desertificazione delle aree interne, ... Secondo ansa.it
La Camera di Commercio di Palermo ed Enna alla Borsa del Turismo Extralberghiero - La Camera di Commercio di Palermo ed Enna sarà presente alla IX edizione della Borsa del Turismo Extralberghiero (BTE) ... Lo riporta msn.com