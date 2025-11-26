A Olimpia accesa la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 | la cerimonia

Today.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 è stata accesa oggi, mercoledì 26 novembre, davanti ai resti del tempio di Hera a Olimpia. Ad accendere il fuoco è stata l'attrice Mary Mina, nel ruolo di gran sacerdotessa, accompagnata dalle vestali che hanno indossato abiti che hanno ricordato quelli. 🔗 Leggi su Today.it

