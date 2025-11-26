A Oleggio il musical Il diamante splendente

"Il diamante splendente". Appuntamento in teatro sabato 29 novembre alle 21. Musical liberamente ispirato alla Bohème di Giacomo Puccini. Un palcoscenico pieno di speranza con uno spettacolo teatrale per sostenere la Fondazione Telethon e la sua missione di dare una risposta a chi combatte contro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

