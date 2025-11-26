A Napoli vietato morire a Natale e Capodanno l'Ufficio decessi è chiuso | la denuncia dell'imprenditore

Gennaro Tammaro, imprenditore funebre, attacca la scelta del Comune di Napoli di chiudere l'Ufficio decessi nei giorno del 25 dicembre 2025 e del 1° gennaio 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Per Napoli e Juve è vietato sbagliare: Conte cerca conferme, Spalletti il primo successo #champions #napoli #juventus Vai su X

Il Napoli sui media: le prime pagine dei quotidiani oggi Il Corriere dello Sport: "Napoli, c'è la sfida col Qarabag: «vinciamo per Diego»" Il Mattino: "Champions, vietato sbagliare: «Pronti per la battaglia»" - facebook.com Vai su Facebook

“A Napoli vietato morire a Natale e Capodanno, l’Ufficio decessi è chiuso”: la denuncia dell’imprenditore - Gennaro Tammaro, imprenditore funebre, attacca la scelta del Comune di Napoli di chiudere l'Ufficio decessi nei giorno del 25 dicembre 2025 e del 1° gennaio ... Da fanpage.it

Napoli, vietato morire a Natale e Capodanno. La denuncia di Gennaro Tammaro - "In attesa dell'ordinanza sui fuochi d'artificio, sappiamo già una cosa: a Napoli sicuramente è vietato morire a Natale e Capodanno". Riporta napolivillage.com