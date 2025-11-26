A Napoli vietato morire a Natale e Capodanno l'Ufficio decessi è chiuso | la denuncia dell'imprenditore

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gennaro Tammaro, imprenditore funebre, attacca la scelta del Comune di Napoli di chiudere l'Ufficio decessi nei giorno del 25 dicembre 2025 e del 1° gennaio 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

