A Napoli è vietato morire tra Natale Capodanno
AGI - Quando il parto casalingo era una pratica diffusa, altrettanto diffusa era l'abitudine, quando il lieto evento avveniva nell'ultimo scorcio dell'anno, di registrare il neonato all'anagrafe nei primi giorni dell'anno. E così i registri comunali un po' datati contano una folla di nuovi cittadini ogni due gennaio. Poi con i parti sempre più assistiti anche questo piccolo escamotage per regalare un anno in più al nuovo nato è andato a finire. Toccherà rispolverarlo, almeno a Napoli ma non per i nati bensì per i morti. E non per strappare alla trista mietitrice l'illusione di un anno in più di vita, ma perché l' ufficio anagrafe da Natale a Capodanno chiude. 🔗 Leggi su Agi.it
