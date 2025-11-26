A Monte Sant' Angelo c' è ‘Paesaggi a Sud’ viaggio artistico tra lentezza e memoria con Rione Junno e Claudia Lerro

Fa tappa sul Gargano ‘Paesaggi a Sud’, il nuovo progetto firmato Teatri Di. Versi, e che porta in tour gli artisti Rione Junno e Claudia Lerro mettendo al centro la lentezza come valore, come gesto politico, come spazio umano. L’appuntamento è per il 29 dicembre a Monte SantAngelo‘Paesaggi a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

