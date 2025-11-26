A Monreale un nuovo impianto sportivo per i giovani | lavori pronti a partire

Pronti a partire a Monreale i lavori per la realizzazione di una nuova e moderna struttura sportiva polivalente. Lo ha annunciato l’assessore allo Sport Salvo Giangreco. L'impianto sorgerà sul tetto dell'istituto comprensivo Veneziano-Novelli e sarà destinato ai giovani. L'intervento, che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it