A Milano gli over 50 sono sempre più protagonisti nell’economia

26 nov 2025

Milano, 26 novembre 2025 –  Non chiamateli 'anziani': le generazioni 'esperte' sono oggi protagoniste di una rivoluzione economica, dei consumi e del lavoro. L'economia della longevità è già una leva di sviluppo per il Paese e per le aziende, e lo sarà sempre di più. Questo il messaggio emerso dall'incontro 'L'economia delle generazioni esperte - La longevità come valore', promosso da Manageritalia Lombardia in collaborazione con Manageritalia executive professional Lombardia e con il patrocinio del Comune di Milano, che sia è svolto nel pomeriggio di ieri allo SmartCityLab Milano di via Ripamonti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

