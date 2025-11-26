A Milano gli over 50 sono sempre più protagonisti nell’economia
Milano, 26 novembre 2025 – Non chiamateli 'anziani': le generazioni 'esperte' sono oggi protagoniste di una rivoluzione economica, dei consumi e del lavoro. L'economia della longevità è già una leva di sviluppo per il Paese e per le aziende, e lo sarà sempre di più. Questo il messaggio emerso dall'incontro 'L'economia delle generazioni esperte - La longevità come valore', promosso da Manageritalia Lombardia in collaborazione con Manageritalia executive professional Lombardia e con il patrocinio del Comune di Milano, che sia è svolto nel pomeriggio di ieri allo SmartCityLab Milano di via Ripamonti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Made in Milano Days are back! From November 28th to 30th, over 100 workshops across the city open their doors, offering 300+ experiences including guided tours, live shows, and creative sessions. We’re proud to join this City of Milan initiative with Ec - facebook.com Vai su Facebook
Non c’è salute senza salute mentale. Sono 3mila le persone coinvolte e sostenute attraverso i progetti del Comune di Milano con il supporto dei fondi europei #PnMetroPlus 2021/27. Tra loro oltre 2mila giovanissimi under 26 che hanno preso parte ai percorsi Vai su X
A Milano gli over 50 sono sempre più protagonisti nell’economia - A Milano la popolazione residente tra i 50 e 64 anni rappresenta il 21,7% (con un tasso di occupazione al 69,3%) mentre gli over 65 ... Scrive ilgiorno.it
Prezzi delle case a Milano: in 50 anni sono saliti di 35 volte, più dell’oro. Ecco i quartieri che si sono rivalutati di più - Un desiderio forse non a buon mercato ma che perlomeno, trattandosi di abitazioni nuove, di solito è realizzabile. Secondo milano.corriere.it
Milano premia le sue Botteghe storiche: attive da oltre 50 anni e “anima della città”. L’elenco: quali sono - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'assessora allo Sviluppo economico e politiche del lavoro Alessia Cappello questa mattina a Palazzo Marino – sede del Comune di Milano ... Riporta ilgiorno.it