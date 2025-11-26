A Milano gli over 50 sono sempre più protagonisti nell’economia

Milano, 26 novembre 2025 – Non chiamateli 'anziani': le generazioni 'esperte' sono oggi protagoniste di una rivoluzione economica, dei consumi e del lavoro. L'economia della longevità è già una leva di sviluppo per il Paese e per le aziende, e lo sarà sempre di più. Questo il messaggio emerso dall'incontro 'L'economia delle generazioni esperte - La longevità come valore', promosso da Manageritalia Lombardia in collaborazione con Manageritalia executive professional Lombardia e con il patrocinio del Comune di Milano, che sia è svolto nel pomeriggio di ieri allo SmartCityLab Milano di via Ripamonti.

