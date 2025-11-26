A Manfredonia una veleggiata contro la violenza di genere
Domenica 30 novembre, e domenica 14 dicembre dalle 10, con partenza libera dai pontili alla banchina di Tramontana della Lega Navale di Manfredonia, alcune barche nelle loro uscite diportistiche, veleggeranno sullo specchio acqueo davanti la spiaggia Castello di Manfredonia, issando sull’albero. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
