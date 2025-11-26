A Macfrut 2026 protagonista la filiera del vivaismo | le innovazioni mondiali su avocado e mango
Le innovazioni mondiali su avocado e mango, le specie frutticole minori di origine tropicale e subtropicale, il vivaismo biologico, i portinnesti e l’innovazione in orticoltura, le privative vegetali. Sono i temi al centro di Plant Nursery, il Salone dedicato all’innovazione della filiera. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
