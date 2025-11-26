A lezione di rispetto Le esperte ai giovani | Nessuna se l’é cercata

"Libere dalla violenza e dalla vergogna. Libere di scegliere". Questo il claim del momento di riflessione organizzato ieri dai sindacati, rivolto agli studenti delle scuole superiori, per far percepire loro l’urgenza di combattere ogni forma di violenza contro le donne, promuovendo la cultura del consenso e del rispetto. Sul palco del Binario 7 la psicoterapeuta Cristina Frasca, Elisa Pignatelli, dottoranda in Diritto costituzionale e Luisa Massaro, dirigente della Polizia di Stato, Centro operativo cyber security della Polizia postale per la Lombardia. "Con questi tre focus – spiega Annalisa Caron, della segreteria Cisl Monza Brianza – vogliamo non solo denunciare i reati di violenza e abuso, ma anche offrire strumenti per decifrare i fenomeni che accadono attorno a noi e in rete". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A lezione di rispetto. Le esperte ai giovani: "Nessuna se l’é cercata"

