A Instabile lo spettacolo Tranquilli

Firenzetoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una riflessione sul lato comico dell’essere umano che vive il quotidiano in modo frenetico, ma la sua necessità di sognare trasforma la sua frenesia in libertà, trasformando, le sue giornate in uno spazio assurdo e magico. Tranquilli. Rompe il suo quotidiano frenetico con momenti romantici, di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Napoli, Teatro Instabile: in scena “HH – Heinrich Himmler i semi dello sterminio” di Antonio Masullo - “HH – Heinrich Himmler i semi dello sterminio” è la pièce teatrale tratta dalla “Trilogia del Male” di Antonio Masullo (argento vivo edizioni) che cura anche l’adattamento con Gianni Sallustro. Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Instabile Spettacolo Tranquilli