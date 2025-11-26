A Instabile lo spettacolo Questo è solo l' inizio
È notte fonda, la tranquillità regna e tutto tace. Tutto tace? Ma non è vero, non questa notte. Nel cielo qualcosa di sconosciuto ma affascinante si muove, tira un’aria di avventura, e le nostre protagoniste non ne saranno indifferenti. In questa notte speciale la magia è fatta di scoperte, di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
“Al Teatro Instabile Napoli, diretto da Gianni Sallustro, ieri ha preso vita uno spettacolo straordinario: una raffinata lezione di antropologia dedicata agli usi e ai costumi del popolo salentino.“FIMMENE” si è rivelato un viaggio emozionante attraverso canti ance - facebook.com Vai su Facebook