A I Fatti vostri le cose vanno sempre peggio Falchi e Montrucchio in un clima gelido | ecco che succede dietro

I Fatti Vostri starebbe vivendo un periodo tutt’altro che sereno. Negli ultimi giorni, infatti, piccoli incidenti di percorso e scambi tesi si sono trasformati in un campanello d’allarme che ha sollevato un dibattito acceso sul clima che si respira negli studi (e dietro le quinte). Clima sempre più teso a I Fatti Vostri: ecco che succede. La settimana scorsa Anna Falchi e Flavio Montrucchio sono rimasti visibilmente sorpresi quando Michele Guardì, in diretta, ha ripreso in tono secco l’arredatrice del programma dicendo: « Per cortesia, le persone che si occupano del programma devono stare tutti qui! Che venga l’arredatrice perché abbiamo bisogno di lei ». 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - A I Fatti vostri le cose vanno sempre peggio, Falchi e Montrucchio in un clima gelido: ecco che succede dietro

Argomenti simili trattati di recente

Cose bellissime per i vostri regali di Natale ? #novitàinlibreria #corsogaribaldi #ubiklibrerie #LIBER #Christmas #cosebelle - facebook.com Vai su Facebook

Caos a ‘I Fatti Vostri’, sfogo di Guardì e Montrucchio imbarazzato - Momento di disagio per il conduttore che ha dovuto andare avanti come niente fosse dopo un intervento perentorio dello storico regista: cosa è successo. Scrive libero.it

I Fatti Vostri, effetto Michele Guardì: com’è cambiata la concezione di “risveglio televisivo” - I Fatti Vostri è tornato in tendenza grazie a uno sfogo recente del regista e autore Michele Guardì. Come scrive msn.com

I Fatti Vostri, slitta la data di inizio. Problemi per Anna Falchi e Montrucchio - La nuova edizione dello storico programma diretto da Michele Guardì era prevista per il prossimo lunedì 29 settembre ma all’ultimo la Rai ha deciso di ... Segnala dilei.it