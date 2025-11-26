A Frattamaggiore l’evento finale di Milk Revolution | arte comunità e rigenerazione urbana

Venerdì 28 Novembre dalle 18.30 al Centro Giovani Il Cantiere di Frattamaggiore (Napoli) è in programma l’evento conclusivo del progetto “Milk (R)evolution”. Promosso dall’ APS Comunica Sociale e sostenuto con i fondi Otto per Mille dell’ Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, il progetto ha attivato un collettivo di artisti attraverso varie azioni che coinvolgano i giovani dell’area a nord di Napoli nella rigenerazione di spazi urbani nella loro comunità, attraverso l’arte. 5 artisti, Gaia Maggio, Mario Damiano, Luca Boni, Davide Delfini e Leticia Mandragora, selezionati attraverso una call for artists, hanno sviluppato la propria ricerca e realizzato un’opera nell’ambito dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it