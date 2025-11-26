A Frattamaggiore l’evento finale di Milk Revolution | arte comunità e rigenerazione urbana

Venerdì 28 Novembre dalle 18.30 al Centro Giovani Il Cantiere di Frattamaggiore (Napoli) è in programma l’evento conclusivo del progetto “Milk (R)evolution”.  Promosso dall’ APS Comunica Sociale  e sostenuto con i fondi Otto per Mille dell’ Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, il progetto   ha attivato  un collettivo di artisti  attraverso varie azioni che  coinvolgano i giovani dell’area a nord di Napoli  nella rigenerazione di spazi urbani nella loro comunità, attraverso l’arte. 5 artisti,  Gaia Maggio,  Mario Damiano,  Luca Boni,  Davide Delfini  e  Leticia Mandragora, selezionati attraverso una call for artists, hanno sviluppato la propria ricerca e realizzato un’opera nell’ambito dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

