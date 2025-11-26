A Francavilla al Mare il musiracconto Questo assurdo Belpaese con Mimmo Locasciulli

Chietitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio nella storia per riflettere sui momenti salienti che hanno segnato l’Italia. Una macchina del tempo (dall’unità risorgimentale proclamata nel 1861 ai giorni nostri) a spasso tra le due guerre mondiali, il boom economico, gli anni di piombo. Senza dimenticare i fenomeni migratori. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Francavilla al mare, un uomo aggredito dal suo pitbull - L'aggressione è avvenuta intorno alle19 a Francavilla al Mare, sulla spiaggia in zona Lido ... Scrive rainews.it

Francavilla, uomo muore in mare mentre tenta di salvare due bambini che rischiavano di annegare - Tragedia a Francavilla al Mare: Camillo Cantoli, 55 anni, è morto mentre cercava di salvare due bambini in difficoltà in mare. Come scrive fanpage.it

Francavilla, si tuffa in mare per aiutare due bimbi ma muore annegato: aveva 55 anni - Una tranquilla giornata d’estate si è trasformata in tragedia nel tardo pomeriggio di ieri sulla spiaggia libera di Francavilla al Mare, nei pressi della Delegazione di Spiaggia della Capitaneria di ... Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Francavilla Mare Musiracconto Assurdo