A Francavilla al Mare il musiracconto Questo assurdo Belpaese con Mimmo Locasciulli
Un viaggio nella storia per riflettere sui momenti salienti che hanno segnato l’Italia. Una macchina del tempo (dall’unità risorgimentale proclamata nel 1861 ai giorni nostri) a spasso tra le due guerre mondiali, il boom economico, gli anni di piombo. Senza dimenticare i fenomeni migratori. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
