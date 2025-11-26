A Fiumicino un incontro informativo per prevenire le radici della violenza di genere

Fiumicino, 26 novembre 2025 – In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Fiumicino, rappresentato dall’assessore alle Pari opportunità Monica Picca, i n collaborazione con realtà professionali e associative del territorio, ha partecipato all’incontro informativo tenutosi presso la Base A.M. di Fiumicino, dedicato al tema: “Tutto l’anno: incontro informativo in ottica preventiva sulle radici della violenza contro le donne”, alla presenza del Colonnello Massimo Cionfrini, Comandante del CTR. L’iniziativa ha approfondito, in una prospettiva multidisciplinare, i principali fattori che generano, alimentano e consolidano la violenza di genere, analizzando al contempo gli strumenti di tutela e i servizi sociosanitari disponibili per le vittime. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it