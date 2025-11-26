A Fidenza asilo nido gratis per chi ha un Isee sotto i 26 mila euro

Chi ha un Isee sotto ai 26 mila euro non pagherà nulla per mandare i figli all'asilo nido. Succede a Fidenza, le rette, per un centinaio di famiglie residenti, saranno a zero euro. La delibera di giunta è stata votata il 20 novembre. “A volte le grandi rivoluzioni non hanno bisogno di grandi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

È con CIAC che Parma e Fidenza firmano la Carta per l’Integrazione! Da anni CIAC collabora con le amministrazioni per trasformare i diritti delle persone migranti in azioni concrete. Dal Community Matching ai nuovi progetti SPACE e Cruscotto dell’Integraz - facebook.com Vai su Facebook

Differenze bonus asilo nido e “nidi gratis” in Toscana, come ottenere il massimo del contributo - Firenze, 22 marzo 2025 – Anche nel 2025 le famiglie possono usufruire del bonus asili nido nazionale, che rimborsa le famiglie che han no un bambino entro i tre anni di età, qualunque sia l’Isee ... Da lanazione.it

Asili nido gratis in Toscana, sale a 40.000 euro la soglia Isee per accedere al bando - 000 euro la soglia massima di reddito familiare certificato Isee per poter ... Scrive lanazione.it

Asili nido gratis, arriva la proposta del Pd: “In Toscana ed Emilia Romagna investiti oltre 30 milioni di euro, invece a Belluno ci sono meno di 900 posti per 3mila bambini” - In Toscana, Emilia Romagna e a Vicenza hanno scelto di investire sull’infanzia, anziché su altro: perciò basta volerlo. Si legge su ildolomiti.it