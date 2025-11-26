A Falconara torna il corso di difesa personale nell' ambito della rassegna Basta!
FALCONARA - Torna il corso di difesa personale, che rientra nell’ambito della rassegna Basta! organizzata dal Comune di Falconara per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa, presentata ieri ai ragazzi del liceo Cambi e nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
