A che ora gioca l’Italia oggi agli Europei di curling 2025 | programma 26 novembre tv streaming

Oasport.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova giornata di competizioni al Kisakallio Sport Institute di Lohja, impianto sportivo che ospita in questi giorni i Campionati Europei 2025 di curling. Oggi, mercoledì 26 novembre, assisteremo a tre partite che vedranno impegnate le due Nazionali italiane: due per ciò che concerne la squadra maschile, una per quella femminile. Si comincia alle ore 8:00 con la delicatissima sfida di Joel Retornaz e compagni con la Svezia, formazione che al momento viaggia con lo stesso ruolino di marcia dei nostri ragazzi, ovvero cinque vittorie ed una sconfitta. Non a caso entrambi i team sono appaiati al secondo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

a che ora gioca l8217italia oggi agli europei di curling 2025 programma 26 novembre tv streaming

© Oasport.it - A che ora gioca l’Italia oggi agli Europei di curling 2025: programma 26 novembre, tv, streaming

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Gioca L8217italia Oggi Agli