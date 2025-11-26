A che ora gioca l’Italia oggi agli Europei di curling 2025 | programma 26 novembre tv streaming
Nuova giornata di competizioni al Kisakallio Sport Institute di Lohja, impianto sportivo che ospita in questi giorni i Campionati Europei 2025 di curling. Oggi, mercoledì 26 novembre, assisteremo a tre partite che vedranno impegnate le due Nazionali italiane: due per ciò che concerne la squadra maschile, una per quella femminile. Si comincia alle ore 8:00 con la delicatissima sfida di Joel Retornaz e compagni con la Svezia, formazione che al momento viaggia con lo stesso ruolino di marcia dei nostri ragazzi, ovvero cinque vittorie ed una sconfitta. Non a caso entrambi i team sono appaiati al secondo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Dal Kosovo all'Italia. Egzon Fazliu gioca con lo Sport Management Group di Latina il campionato under 17 di eccellenza, guidato da coach Gigi Salzano.Nato nel 2009, alto 2.01, è impegnato nel ruolo di pivot. Ha disputato con la nazionale del suo paese il ca - facebook.com Vai su Facebook
Una vittoria che porta la firma di Magic Mike, pesa come un macigno e che sarà fondamentale nel percorso di crescita di una squadra di cui finalmente possiamo andare fieri. Un gruppo che in Italia se la gioca con tutte le big (peccato per i punti persi con le pic Vai su X