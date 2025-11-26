A che ora gioca l’Italia oggi agli Europei di curling 2025 | programma 26 novembre tv quale partita sulla RAI
Nuova giornata di competizioni al Kisakallio Sport Institute di Lohja, impianto sportivo che ospita in questi giorni i Campionati Europei 2025 di curling. Oggi, mercoledì 26 novembre, assisteremo a tre partite che vedranno impegnate le due Nazionali italiane: due per ciò che concerne la squadra maschile, una per quella femminile. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING FEMMINILE DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING DALLE 18.00 Si comincia alle ore 8:00 con la delicatissima sfida di Joel Retornaz e compagni con la Svezia, formazione che al momento viaggia con lo stesso ruolino di marcia dei nostri ragazzi, ovvero cinque vittorie ed una sconfitta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Dal Kosovo all'Italia. Egzon Fazliu gioca con lo Sport Management Group di Latina il campionato under 17 di eccellenza, guidato da coach Gigi Salzano.Nato nel 2009, alto 2.01, è impegnato nel ruolo di pivot. Ha disputato con la nazionale del suo paese il ca - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Davis, quando gioca l'Italia in finale? Cobolli e Berrettini contro Spagna o Germania: orario e dove vederla in c... Vai su X